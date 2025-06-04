LINK - Chainlink
Kód měny pro Chainlink je LINK. Níže najdete kurzy Chainlink a měnový převodník. Můžete se také přihlásit k odběru našich měnových newsletterů s denními kurzy a analýzami, číst blog Xe nebo mít LINK kurzy na cestách díky aplikacím Xe a webu.
Informace o Chainlink
Chainlink výrazně rozšiřuje možnosti chytrých kontraktů tím, že umožňuje přístup k datům ze skutečného světa a výpočtům mimo řetězec, přičemž zachovává bezpečnostní a spolehlivostní záruky inherentní technologii blockchainu.
Rizika používání Chainlink
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nejsou časově prověřené a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k velkým krádežím.
Historie Chainlink
Chainlink byl vytvořen v roce 2017 Sergeyem Nazarovem a Stevem Ellisem, kteří společně se spoluautorem bílého papíru představili protokol a síť Chainlink s profesorem Cornellovy univerzity Ari Juelsem ve stejném roce. Chainlink funguje jako ""most"" mezi blockchainem a prostředími mimo řetězec. Síť, která slouží chytrým kontraktům, byla formálně spuštěna v roce 2019.
Relevantní odkazy
Pro více informací vás vyzýváme, abyste navštívili níže uvedené odkazy.
Statistiky Chainlink
|Název
|Chainlink
|Menší jednotka
|1/100 = N/A
|Symbol menší jednotky
|N/A
Proč vás zajímá LINK?
Chci...Získat LINK měnové datové API pro firmu