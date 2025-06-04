  1. Domů
LINK - Chainlink

Kód měny pro Chainlink je LINK.

Informace o Chainlink
Chainlink výrazně rozšiřuje možnosti chytrých kontraktů tím, že umožňuje přístup k datům ze skutečného světa a výpočtům mimo řetězec, přičemž zachovává bezpečnostní a spolehlivostní záruky inherentní technologii blockchainu.

Rizika používání Chainlink
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nejsou časově prověřené a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k velkým krádežím.

Historie Chainlink
Chainlink byl vytvořen v roce 2017 Sergeyem Nazarovem a Stevem Ellisem, kteří společně se spoluautorem bílého papíru představili protokol a síť Chainlink s profesorem Cornellovy univerzity Ari Juelsem ve stejném roce. Chainlink funguje jako ""most"" mezi blockchainem a prostředími mimo řetězec. Síť, která slouží chytrým kontraktům, byla formálně spuštěna v roce 2019.

Statistiky Chainlink

NázevChainlink
Menší jednotka1/100 = N/A
Symbol menší jednotkyN/A

