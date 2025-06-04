  1. Domů
TRY - Turecká lira

Turecká lira je měnou země Turecko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Turecká lira je TRY vůči USD. Kód měny pro Lira je TRY, a symbol měny je ₺. Níže najdete kurzy Turecká lira a měnový převodník.

Statistiky Turecká lira

NázevTurecká lira
SymbolTL
Menší jednotka1/100 = kuruş
Symbol menší jednotkyKr
Nejlepší převod TRYTRY vůči USD
Nejlepší graf TRYTRY vůči USD graf

Profil Turecká lira

PřezdívkyKağıt, Mangır, Papel
MinceČasto používané: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Zřídka používané: 1Kr
BankovkyČasto používané: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Centrální bankaCentrální banka Turecké republiky
Uživatelé
Turecko, Severní Kypr

