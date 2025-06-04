TRY - Turecká lira
Turecká lira je měnou země Turecko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Turecká lira je TRY vůči USD. Kód měny pro Lira je TRY, a symbol měny je ₺. Níže najdete kurzy Turecká lira a měnový převodník.
Statistiky Turecká lira
|Název
|Turecká lira
|Symbol
|TL
|Menší jednotka
|1/100 = kuruş
|Symbol menší jednotky
|Kr
|Nejlepší převod TRY
|TRY vůči USD
|Nejlepší graf TRY
|TRY vůči USD graf
Profil Turecká lira
|Přezdívky
|Kağıt, Mangır, Papel
|Mince
|Často používané: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Zřídka používané: 1Kr
|Bankovky
|Často používané: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Centrální banka
|Centrální banka Turecké republiky
|Uživatelé
Turecko, Severní Kypr
Turecko, Severní Kypr
Proč vás zajímá TRY?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím TRYZískat TRY kurzy do telefonuZískat TRY měnové datové API pro firmu