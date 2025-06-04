KZT - Kazašské tenge
Kazašské tenge je měnou země Kazachstán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kazašské tenge je KZT vůči USD. Kód měny pro Tenge je KZT, a symbol měny je ₸. Níže najdete kurzy Kazašské tenge a měnový převodník.
Statistiky Kazašské tenge
|Název
|Kazašské tenge
|Symbol
|₸
|Menší jednotka
|1/100 = Tïin
|Symbol menší jednotky
|Tïin
|Nejlepší převod KZT
|KZT vůči USD
|Nejlepší graf KZT
|KZT vůči USD graf
Profil Kazašské tenge
|Mince
|Často používané: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Bankovky
|Často používané: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Centrální banka
|Národní banka Kazachstánu
|Uživatelé
Kazachstán
Kazachstán
Proč vás zajímá KZT?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím KZTZískat KZT kurzy do telefonuZískat KZT měnové datové API pro firmu