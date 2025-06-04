  1. Domů
KZT - Kazašské tenge

Kazašské tenge je měnou země Kazachstán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kazašské tenge je KZT vůči USD. Kód měny pro Tenge je KZT, a symbol měny je ₸. Níže najdete kurzy Kazašské tenge a měnový převodník.

Statistiky Kazašské tenge

NázevKazašské tenge
Symbol
Menší jednotka1/100 = Tïin
Symbol menší jednotkyTïin
Nejlepší převod KZTKZT vůči USD
Nejlepší graf KZTKZT vůči USD graf

Profil Kazašské tenge

MinceČasto používané: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
BankovkyČasto používané: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Centrální bankaNárodní banka Kazachstánu
Uživatelé
Kazachstán

