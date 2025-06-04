  1. Domů
BAM - Bosensko-hercegovská konvertibilní marka

Bosensko-hercegovská konvertibilní marka je měnou země Bosna a Hercegovina. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bosensko-hercegovská konvertibilní marka je BAM vůči USD. Kód měny pro Konvertibilní marky je BAM, a symbol měny je KM. Níže najdete kurzy Bosensko-hercegovská konvertibilní marka a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Bosensko-hercegovská konvertibilní marka

NázevBosensko-hercegovská konvertibilní marka
SymbolKM
Menší jednotka1/100 = fenig
Symbol menší jednotkyfenig
Nejlepší převod BAMBAM vůči USD
Nejlepší graf BAMBAM vůči USD graf

Profil Bosensko-hercegovská konvertibilní marka

Přezdívkyконвертибилна марка (Serbian)
MinceČasto používané: fenig5, fenig10, fenig20, fenig50, KM1, KM2, KM5
BankovkyČasto používané: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
Centrální bankaCentrální banka Bosny a Hercegoviny
Uživatelé
Bosna a Hercegovina

