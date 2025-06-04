BAM - Bosensko-hercegovská konvertibilní marka
Bosensko-hercegovská konvertibilní marka je měnou země Bosna a Hercegovina. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bosensko-hercegovská konvertibilní marka je BAM vůči USD. Kód měny pro Konvertibilní marky je BAM, a symbol měny je KM. Níže najdete kurzy Bosensko-hercegovská konvertibilní marka a měnový převodník.
Statistiky Bosensko-hercegovská konvertibilní marka
|Název
|Bosensko-hercegovská konvertibilní marka
|Symbol
|KM
|Menší jednotka
|1/100 = fenig
|Symbol menší jednotky
|fenig
|Nejlepší převod BAM
|BAM vůči USD
|Nejlepší graf BAM
|BAM vůči USD graf
Profil Bosensko-hercegovská konvertibilní marka
|Přezdívky
|конвертибилна марка (Serbian)
|Mince
|Často používané: fenig5, fenig10, fenig20, fenig50, KM1, KM2, KM5
|Bankovky
|Často používané: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Centrální banka
|Centrální banka Bosny a Hercegoviny
|Uživatelé
Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina
