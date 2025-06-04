KYD - Kajmanský dolar
Kajmanský dolar je měnou země Kajmanské ostrovy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kajmanský dolar je KYD vůči USD. Kód měny pro Dollary je KYD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kajmanský dolar a měnový převodník.
Statistiky Kajmanský dolar
|Název
|Kajmanský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod KYD
|KYD vůči USD
|Nejlepší graf KYD
|KYD vůči USD graf
Profil Kajmanský dolar
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Bankovky
|Často používané: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Centrální banka
|Monetární autorita Kajmanských ostrovů
|Uživatelé
Kajmanské ostrovy
Proč vás zajímá KYD?
