KYD - Kajmanský dolar

Kajmanský dolar je měnou země Kajmanské ostrovy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kajmanský dolar je KYD vůči USD. Kód měny pro Dollary je KYD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kajmanský dolar a měnový převodník.

Statistiky Kajmanský dolar

NázevKajmanský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod KYDKYD vůči USD
Nejlepší graf KYDKYD vůči USD graf

Profil Kajmanský dolar

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
BankovkyČasto používané: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Centrální bankaMonetární autorita Kajmanských ostrovů
Uživatelé
Kajmanské ostrovy

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17656
GBP / EUR1.14607
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34841
USD / CHF0.790114
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.670698

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%