xcg
XCG - Karibský gulden

Karibský gulden je měnou země Nizozemské Antily. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Karibský gulden je XCG vůči USD. Kód měny pro Guldeny (také nazývané Floriny) je XCG. Níže najdete kurzy Karibský gulden a měnový převodník.

XCGKaribský gulden

Statistiky Karibský gulden

NázevKaribský gulden
SymbolCg
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod XCGXCG vůči USD
Nejlepší graf XCGXCG vůči USD graf

Profil Karibský gulden

BankovkyČasto používané: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Uživatelé
Karibský gulden

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.488
GBP / USD1.34975
USD / CHF0.789273
USD / CAD1.36590
EUR / JPY184.242
AUD / USD0.671183

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%