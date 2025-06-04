XCG - Karibský gulden
Karibský gulden je měnou země Nizozemské Antily. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Karibský gulden je XCG vůči USD. Kód měny pro Guldeny (také nazývané Floriny) je XCG. Níže najdete kurzy Karibský gulden a měnový převodník.
Statistiky Karibský gulden
|Název
|Karibský gulden
|Symbol
|Cg
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod XCG
|XCG vůči USD
|Nejlepší graf XCG
|XCG vůči USD graf
Profil Karibský gulden
|Bankovky
|Často používané: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Uživatelé
Proč vás zajímá XCG?
