DJF - Džibutský frank
Džibutský frank je měnou země Džibutsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Džibutský frank je DJF vůči USD. Kód měny pro Franky je DJF, a symbol měny je Fdj. Níže najdete kurzy Džibutský frank a měnový převodník.
Statistiky Džibutský frank
|Název
|Džibutský frank
|Symbol
|Frank
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod DJF
|DJF vůči USD
|Nejlepší graf DJF
|DJF vůči USD graf
Profil Džibutský frank
|Uživatelé
Džibutsko
Džibutsko
Proč vás zajímá DJF?
