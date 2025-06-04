  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. SCR

scr
SCR - Seychelská rupie

Seychelská rupie je měnou země Seychely. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Seychelská rupie je SCR vůči USD. Kód měny pro Rupie je SCR, a symbol měny je ₨. Níže najdete kurzy Seychelská rupie a měnový převodník.

Vyberte měnu

scr
SCRSeychelská rupie

Statistiky Seychelská rupie

NázevSeychelská rupie
Symbol
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod SCRSCR vůči USD
Nejlepší graf SCRSCR vůči USD graf

Profil Seychelská rupie

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
BankovkyČasto používané: ₨50, ₨100, ₨500
Centrální bankaCentrální banka Seychel
Uživatelé
Seychely

Proč vás zajímá SCR?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím SCRZískat SCR kurzy do telefonuZískat SCR měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.498
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789778
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671098

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%