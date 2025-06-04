SCR - Seychelská rupie
Seychelská rupie je měnou země Seychely. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Seychelská rupie je SCR vůči USD. Kód měny pro Rupie je SCR, a symbol měny je ₨. Níže najdete kurzy Seychelská rupie a měnový převodník.
Statistiky Seychelská rupie
|Název
|Seychelská rupie
|Symbol
|₨
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod SCR
|SCR vůči USD
|Nejlepší graf SCR
|SCR vůči USD graf
Profil Seychelská rupie
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Bankovky
|Často používané: ₨50, ₨100, ₨500
|Centrální banka
|Centrální banka Seychel
|Uživatelé
Seychely
Seychely
Proč vás zajímá SCR?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím SCRZískat SCR kurzy do telefonuZískat SCR měnové datové API pro firmu