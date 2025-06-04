  1. Domů
UZS - Uzbecký som

Uzbecký som je měnou země Uzbekistán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Uzbecký som je UZS vůči USD. Kód měny pro Sumy je UZS, a symbol měny je лв. Níže najdete kurzy Uzbecký som a měnový převodník.

Statistiky Uzbecký som

NázevUzbecký som
Symbolлв
Menší jednotka1/100 = Tiyin
Symbol menší jednotkyTiyin
Nejlepší převod UZSUZS vůči USD
Nejlepší graf UZSUZS vůči USD graf

Profil Uzbecký som

MinceČasto používané: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
BankovkyČasto používané: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Centrální bankaCentrální banka Republiky Uzbekistán
Uživatelé
Uzbekistán

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17743
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789506
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671033

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%