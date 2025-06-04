UZS - Uzbecký som
Uzbecký som je měnou země Uzbekistán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Uzbecký som je UZS vůči USD. Kód měny pro Sumy je UZS, a symbol měny je лв. Níže najdete kurzy Uzbecký som a měnový převodník.
Statistiky Uzbecký som
|Název
|Uzbecký som
|Symbol
|лв
|Menší jednotka
|1/100 = Tiyin
|Symbol menší jednotky
|Tiyin
|Nejlepší převod UZS
|UZS vůči USD
|Nejlepší graf UZS
|UZS vůči USD graf
Profil Uzbecký som
|Mince
|Často používané: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Bankovky
|Často používané: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Centrální banka
|Centrální banka Republiky Uzbekistán
|Uživatelé
Uzbekistán
Uzbekistán
Proč vás zajímá UZS?
