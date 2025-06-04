BCH - Bitcoin Cash
Kód měny pro Bitcoin Cash je BCH, a symbol měny je Ƀ. Níže najdete kurzy Bitcoin Cash a měnový převodník. Můžete se také přihlásit k odběru našich měnových newsletterů s denními kurzy a analýzami, číst blog Xe nebo mít BCH kurzy na cestách díky aplikacím Xe a webu.
Informace o Bitcoin Cash
Bitcoin Cash je síť bez povolení, otevřená. Umožňuje vám komunikovat s ostatními lidmi bez zásahu. Je decentralizovaná, dobrovolná a neagresivní. Jak roste používání, staré mocenské struktury se rozpadnou, zatímco nové myšlenky vykvetou. Může pomoci přivést největší mírovou revoluci, jakou svět kdy zažil.
Rizika používání Bitcoin Cash
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, neověřené a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky napadeny hackery, což vedlo k rozsáhlým krádežím.
Historie Bitcoin Cash
V roce 2017 existovaly dvě frakce podporovatelů Bitcoinu: ti, kteří podporovali velké bloky, a ti, kteří preferovali malé bloky. Frakce Bitcoin Cash upřednostňuje používání své měny jako prostředku směny pro obchod, zatímco frakce podporující Bitcoin považuje primární použití Bitcoinu za uchovávání hodnoty. Bitcoin Cash je někdy také označován jako Bcash.
Relevantní odkazy
Pro více informací vás vyzýváme, abyste navštívili níže uvedené odkazy.
Statistiky Bitcoin Cash
|Název
|Bitcoin Cash
|Menší jednotka
|1/100 = N/A
|Symbol menší jednotky
|N/A
Proč vás zajímá BCH?
Chci...Získat BCH měnové datové API pro firmu