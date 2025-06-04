  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. TJS

tjs
TJS - Tádžikistánský somoni

Tádžikistánský somoni je měnou země Tádžikistán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tádžikistánský somoni je TJS vůči USD. Kód měny pro Somoni je TJS, a symbol měny je SM. Níže najdete kurzy Tádžikistánský somoni a měnový převodník.

Vyberte měnu

tjs
TJSTádžikistánský somoni

Statistiky Tádžikistánský somoni

NázevTádžikistánský somoni
SymbolSomoni
Menší jednotka1/100 = Tádžické Somoni
Symbol menší jednotkyTádžické Somoni
Nejlepší převod TJSTJS vůči USD
Nejlepší graf TJSTJS vůči USD graf

Profil Tádžikistánský somoni

MinceČasto používané: Tádžické Somoni5, Tádžické Somoni10, Tádžické Somoni20, Tádžické Somoni25, Tádžické Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
BankovkyČasto používané: Tádžické Somoni1, Tádžické Somoni5, Tádžické Somoni20, Tádžické Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Centrální bankaBanka Tádžikistánu
Uživatelé
Tádžikistán

Proč vás zajímá TJS?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím TJSZískat TJS kurzy do telefonuZískat TJS měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.456
GBP / USD1.34979
USD / CHF0.789686
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.192
AUD / USD0.671236

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%