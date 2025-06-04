TJS - Tádžikistánský somoni
Tádžikistánský somoni je měnou země Tádžikistán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tádžikistánský somoni je TJS vůči USD. Kód měny pro Somoni je TJS, a symbol měny je SM. Níže najdete kurzy Tádžikistánský somoni a měnový převodník.
Statistiky Tádžikistánský somoni
|Název
|Tádžikistánský somoni
|Symbol
|Somoni
|Menší jednotka
|1/100 = Tádžické Somoni
|Symbol menší jednotky
|Tádžické Somoni
|Nejlepší převod TJS
|TJS vůči USD
|Nejlepší graf TJS
|TJS vůči USD graf
Profil Tádžikistánský somoni
|Mince
|Často používané: Tádžické Somoni5, Tádžické Somoni10, Tádžické Somoni20, Tádžické Somoni25, Tádžické Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Bankovky
|Často používané: Tádžické Somoni1, Tádžické Somoni5, Tádžické Somoni20, Tádžické Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Centrální banka
|Banka Tádžikistánu
|Uživatelé
Tádžikistán
Tádžikistán
Proč vás zajímá TJS?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím TJSZískat TJS kurzy do telefonuZískat TJS měnové datové API pro firmu