  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. AZN

azn
AZN - Ázerbájdžánský manat

Ázerbájdžánský manat je měnou země Ázerbájdžán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ázerbájdžánský manat je AZN vůči USD. Kód měny pro Manaty je AZN, a symbol měny je ₼. Níže najdete kurzy Ázerbájdžánský manat a měnový převodník.

Vyberte měnu

azn
AZNÁzerbájdžánský manat

Statistiky Ázerbájdžánský manat

NázevÁzerbájdžánský manat
Symbol
Menší jednotka1/100 = Qepik
Symbol menší jednotkyqr
Nejlepší převod AZNAZN vůči USD
Nejlepší graf AZNAZN vůči USD graf

Profil Ázerbájdžánský manat

MinceČasto používané: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
BankovkyČasto používané: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Centrální bankaCentrální banka Ázerbájdžánské republiky
Uživatelé
Ázerbájdžán

Proč vás zajímá AZN?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím AZNZískat AZN kurzy do telefonuZískat AZN měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17762
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.448
GBP / USD1.34998
USD / CHF0.789077
USD / CAD1.36569
EUR / JPY184.236
AUD / USD0.671395

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%