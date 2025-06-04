AZN - Ázerbájdžánský manat
Ázerbájdžánský manat je měnou země Ázerbájdžán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ázerbájdžánský manat je AZN vůči USD. Kód měny pro Manaty je AZN, a symbol měny je ₼. Níže najdete kurzy Ázerbájdžánský manat a měnový převodník.
Statistiky Ázerbájdžánský manat
|Název
|Ázerbájdžánský manat
|Symbol
|₼
|Menší jednotka
|1/100 = Qepik
|Symbol menší jednotky
|qr
|Nejlepší převod AZN
|AZN vůči USD
|Nejlepší graf AZN
|AZN vůči USD graf
Profil Ázerbájdžánský manat
|Mince
|Často používané: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Bankovky
|Často používané: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Centrální banka
|Centrální banka Ázerbájdžánské republiky
|Uživatelé
Ázerbájdžán
