DOT - Polkadot

Kód měny pro Polkadot je DOT, a symbol měny je ●.
Informace o Polkadotu
Parachainy jsou pokročilé, next-gen layer-1 blockchainy, které překonávají omezení tradičních sítí. Specializované a vzájemně propojené, parachainy tvoří rozmanitý ekosystém nezávislých platforem, komunit a ekonomik, které zlepšují způsob, jakým se online propojujeme.
Rizika používání Polkadotu
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nebyly testovány v čase a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k rozsáhlým krádežím.
Historie Polkadotu
Genesis blok sítě Polkadot byl spuštěn 26. května 2020 jako síť Proof of Authority (PoA), s vládou řízenou jediným Sudo (superuživatelským) účtem. Během této doby začali validátoři připojovat k síti a signalizovat svůj záměr účastnit se konsensu. Síť se vyvinula na síť Proof of Stake (PoS) 18. června 2020. S řetězcem zabezpečeným decentralizovanou komunitou validátorů byl modul Sudo odstraněn 20. července 2020, což přeneslo správu řetězce do rukou držitelů tokenů (DOT). To je okamžik, kdy se Polkadot stal decentralizovaným.
