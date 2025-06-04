  1. Domů
MYR - Malajsijský ringgit

Malajsijský ringgit je měnou země Malajsie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Malajsijský ringgit je MYR vůči USD. Kód měny pro Ringgity je MYR, a symbol měny je RM. Níže najdete kurzy Malajsijský ringgit a měnový převodník.

Vyberte měnu

MYRMalajsijský ringgit

Statistiky Malajsijský ringgit

NázevMalajsijský ringgit
SymbolRM
Menší jednotka1/100 = sen
Symbol menší jednotkysen
Nejlepší převod MYRMYR vůči USD
Nejlepší graf MYRMYR vůči USD graf

Profil Malajsijský ringgit

MinceČasto používané: sen5, sen10, sen20, sen50
BankovkyČasto používané: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Centrální bankaBank Negara Malajsie
Uživatelé
Malajsie

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17694
GBP / EUR1.14673
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789907
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.275
AUD / USD0.670908

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%