MYR - Malajsijský ringgit
Malajsijský ringgit je měnou země Malajsie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Malajsijský ringgit je MYR vůči USD. Kód měny pro Ringgity je MYR, a symbol měny je RM. Níže najdete kurzy Malajsijský ringgit a měnový převodník.
Statistiky Malajsijský ringgit
|Název
|Malajsijský ringgit
|Symbol
|RM
|Menší jednotka
|1/100 = sen
|Symbol menší jednotky
|sen
|Nejlepší převod MYR
|MYR vůči USD
|Nejlepší graf MYR
|MYR vůči USD graf
Profil Malajsijský ringgit
|Mince
|Často používané: sen5, sen10, sen20, sen50
|Bankovky
|Často používané: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Centrální banka
|Bank Negara Malajsie
|Uživatelé
Malajsie
Malajsie
