CZK - Česká koruna

Česká koruna je měnou země Česká republika. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Česká koruna je CZK vůči USD. Kód měny pro Koruny je CZK, a symbol měny je Kč. Níže najdete kurzy Česká koruna a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Česká koruna

NázevČeská koruna
Symbol
Menší jednotka1/100 = Haléru
Symbol menší jednotkyh
Nejlepší převod CZKCZK vůči USD
Nejlepší graf CZKCZK vůči USD graf

Profil Česká koruna

MinceČasto používané: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
BankovkyČasto používané: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Centrální bankaČeská národní banka
Uživatelé
Česká republika

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34869
USD / CHF0.789971
USD / CAD1.36672
EUR / JPY184.266
AUD / USD0.670880

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%