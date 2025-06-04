CZK - Česká koruna
Česká koruna je měnou země Česká republika. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Česká koruna je CZK vůči USD. Kód měny pro Koruny je CZK, a symbol měny je Kč. Níže najdete kurzy Česká koruna a měnový převodník.
Statistiky Česká koruna
|Název
|Česká koruna
|Symbol
|Kč
|Menší jednotka
|1/100 = Haléru
|Symbol menší jednotky
|h
|Nejlepší převod CZK
|CZK vůči USD
|Nejlepší graf CZK
|CZK vůči USD graf
Profil Česká koruna
|Mince
|Často používané: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Bankovky
|Často používané: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Centrální banka
|Česká národní banka
|Uživatelé
Česká republika
Česká republika
