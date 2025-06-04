  1. Domů
SBD - Dolar Šalamounových ostrovů

Dolar Šalamounových ostrovů je měnou země Šalomounovy ostrovy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Dolar Šalamounových ostrovů je SBD vůči USD. Kód měny pro Dollary je SBD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Dolar Šalamounových ostrovů a měnový převodník.

Statistiky Dolar Šalamounových ostrovů

NázevDolar Šalamounových ostrovů
Symbol$
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod SBDSBD vůči USD
Nejlepší graf SBDSBD vůči USD graf

Profil Dolar Šalamounových ostrovů

Uživatelé
Šalomounovy ostrovy

