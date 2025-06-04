SBD - Dolar Šalamounových ostrovů
Dolar Šalamounových ostrovů je měnou země Šalomounovy ostrovy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Dolar Šalamounových ostrovů je SBD vůči USD. Kód měny pro Dollary je SBD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Dolar Šalamounových ostrovů a měnový převodník.
Statistiky Dolar Šalamounových ostrovů
|Název
|Dolar Šalamounových ostrovů
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod SBD
|SBD vůči USD
|Nejlepší graf SBD
|SBD vůči USD graf
Profil Dolar Šalamounových ostrovů
|Uživatelé
Šalomounovy ostrovy
Šalomounovy ostrovy
Proč vás zajímá SBD?
