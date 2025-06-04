  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. GYD

gyd
GYD - Guyanský dolar

Guyanský dolar je měnou země Guyana. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Guyanský dolar je GYD vůči USD. Kód měny pro Dollary je GYD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Guyanský dolar a měnový převodník.

Vyberte měnu

gyd
GYDGuyanský dolar

Statistiky Guyanský dolar

NázevGuyanský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod GYDGYD vůči USD
Nejlepší graf GYDGYD vůči USD graf

Profil Guyanský dolar

MinceČasto používané: $1, $5, $10
BankovkyČasto používané: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Centrální bankaBanka Guyany
Uživatelé
Guyana

Proč vás zajímá GYD?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím GYDZískat GYD kurzy do telefonuZískat GYD měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.789955
USD / CAD1.36646
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670820

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%