GYD - Guyanský dolar
Guyanský dolar je měnou země Guyana. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Guyanský dolar je GYD vůči USD. Kód měny pro Dollary je GYD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Guyanský dolar a měnový převodník.
Statistiky Guyanský dolar
|Název
|Guyanský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod GYD
|GYD vůči USD
|Nejlepší graf GYD
|GYD vůči USD graf
Profil Guyanský dolar
|Mince
|Často používané: $1, $5, $10
|Bankovky
|Často používané: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Centrální banka
|Banka Guyany
|Uživatelé
Guyana
Proč vás zajímá GYD?
