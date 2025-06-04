  1. Domů
HKD - Hongkongský dolar

Hongkongský dolar je měnou země Hongkong. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Hongkongský dolar je HKD vůči USD. Kód měny pro Dollary je HKD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Hongkongský dolar a měnový převodník.

Během 19. století používal Hongkong různé zahraniční měny, jako jsou indické rupie, španělské dolary, mexické pesos a čínské mince pro každodenní transakce. Jako britská kolonie se v roce 1825 pokusili standardizovat měnový systém zavedením sterlingových mincí. Tato měna se však ukázala jako nepopulární a zahraniční mince pokračovaly v oběhu.

V roce 1863 začala Londýnská královská mincovna vydávat mince Hongkongského dolaru. Do roku 1935 byl Hongkong jedinou zemí, která zůstala na stříbrném standardu. Během japonské okupace byl dolar dočasně pozastaven a nahrazen japonským vojenským jenem. V roce 1945 byl Hongkong znovu vydán, navázán na britskou libru v poměru 16 HKD k 1 GBP. V roce 1972 byl Hongkongský dolar znovu navázán na americký dolar, přičemž kurz se v následujících několika desetiletích několikrát změnil. V současnosti HKD funguje na základě propojeného režimu směnných kurzů.

Statistiky Hongkongský dolar

NázevHongkongský dolar
SymbolHK$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod HKDHKD vůči USD
Nejlepší graf HKDHKD vůči USD graf

Profil Hongkongský dolar

BankovkyČasto používané: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
Centrální bankaHongkongská měnová autorita
Uživatelé
Hongkong

