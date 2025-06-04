HKD - Hongkongský dolar
Hongkongský dolar je měnou země Hongkong. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Hongkongský dolar je HKD vůči USD. Kód měny pro Dollary je HKD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Hongkongský dolar a měnový převodník.
Během 19. století používal Hongkong různé zahraniční měny, jako jsou indické rupie, španělské dolary, mexické pesos a čínské mince pro každodenní transakce. Jako britská kolonie se v roce 1825 pokusili standardizovat měnový systém zavedením sterlingových mincí. Tato měna se však ukázala jako nepopulární a zahraniční mince pokračovaly v oběhu.
V roce 1863 začala Londýnská královská mincovna vydávat mince Hongkongského dolaru. Do roku 1935 byl Hongkong jedinou zemí, která zůstala na stříbrném standardu. Během japonské okupace byl dolar dočasně pozastaven a nahrazen japonským vojenským jenem. V roce 1945 byl Hongkong znovu vydán, navázán na britskou libru v poměru 16 HKD k 1 GBP. V roce 1972 byl Hongkongský dolar znovu navázán na americký dolar, přičemž kurz se v následujících několika desetiletích několikrát změnil. V současnosti HKD funguje na základě propojeného režimu směnných kurzů.
Statistiky Hongkongský dolar
|Název
|Hongkongský dolar
|Symbol
|HK$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod HKD
|HKD vůči USD
|Nejlepší graf HKD
|HKD vůči USD graf
Profil Hongkongský dolar
|Bankovky
|Často používané: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
|Centrální banka
|Hongkongská měnová autorita
|Uživatelé
Hongkong
Hongkong
