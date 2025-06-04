GIP - Gibraltarská libra
Gibraltarská libra je měnou země Gibraltar. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Gibraltarská libra je GIP vůči USD. Kód měny pro Libry je GIP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Gibraltarská libra a měnový převodník.
Statistiky Gibraltarská libra
|Název
|Gibraltarská libra
|Symbol
|£
|Menší jednotka
|1/100 = penny
|Symbol menší jednotky
|p
|Nejlepší převod GIP
|GIP vůči USD
|Nejlepší graf GIP
|GIP vůči USD graf
Profil Gibraltarská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £20, £50, £100
|Uživatelé
Gibraltar
Gibraltar
