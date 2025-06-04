  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. GIP

gip
GIP - Gibraltarská libra

Gibraltarská libra je měnou země Gibraltar. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Gibraltarská libra je GIP vůči USD. Kód měny pro Libry je GIP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Gibraltarská libra a měnový převodník.

Vyberte měnu

gip
GIPGibraltarská libra

Statistiky Gibraltarská libra

NázevGibraltarská libra
Symbol£
Menší jednotka1/100 = penny
Symbol menší jednotkyp
Nejlepší převod GIPGIP vůči USD
Nejlepší graf GIPGIP vůči USD graf

Profil Gibraltarská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BankovkyČasto používané: £5, £10, £20, £50, £100
Uživatelé
Gibraltar

Proč vás zajímá GIP?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím GIPZískat GIP kurzy do telefonuZískat GIP měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.789955
USD / CAD1.36646
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670820

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%