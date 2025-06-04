  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. NAD

nad
NAD - Namibijský dolar

Namibijský dolar je měnou země Namibie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Namibijský dolar je NAD vůči USD. Kód měny pro Dollary je NAD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Namibijský dolar a měnový převodník.

Vyberte měnu

nad
NADNamibijský dolar

Statistiky Namibijský dolar

NázevNamibijský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyc
Nejlepší převod NADNAD vůči USD
Nejlepší graf NADNAD vůči USD graf

Profil Namibijský dolar

MinceČasto používané: c5, c10, c50, $1, $5
BankovkyČasto používané: $10, $20, $50, $100, $200
Centrální bankaBanka Namibie
Uživatelé
Namibie

Proč vás zajímá NAD?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím NADZískat NAD kurzy do telefonuZískat NAD měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17699
GBP / EUR1.14669
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789834
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.276
AUD / USD0.670927

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%