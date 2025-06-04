NAD - Namibijský dolar
Namibijský dolar je měnou země Namibie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Namibijský dolar je NAD vůči USD. Kód měny pro Dollary je NAD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Namibijský dolar a měnový převodník.
Statistiky Namibijský dolar
|Název
|Namibijský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|c
|Nejlepší převod NAD
|NAD vůči USD
|Nejlepší graf NAD
|NAD vůči USD graf
Profil Namibijský dolar
|Mince
|Často používané: c5, c10, c50, $1, $5
|Bankovky
|Často používané: $10, $20, $50, $100, $200
|Centrální banka
|Banka Namibie
|Uživatelé
Namibie
Proč vás zajímá NAD?
