  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. SAR

sar
SAR - Saúdskoarabský riál

Saúdskoarabský riál je měnou země Saúdská Arábie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Saúdskoarabský riál je SAR vůči USD. Kód měny pro Riyaly je SAR, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Saúdskoarabský riál a měnový převodník.

Vyberte měnu

sar
SARSaúdskoarabský riál

Před 20. stoletím obíhaly v Arábii zahraniční měny, jako byly thalery Marie Terezie a britské zlaté sovereigny, které sloužily k měnovým potřebám, přičemž směnný kurz 1 zlatého sovereignu byl roven 5 thalerům. Na počátku 20. století byla vydána oficiální měna Hejaz Riyal.

Když byla v roce 1932 založena Saúdská Arábie, byla zavedena saúdská měna Riyal. Směnný kurz měl v průběhu své historie několik korekcí, přičemž 1 riyal byl původně roven 22 mincím qurush. V roce 1960 došlo ke změně měny, kdy 20 mincí qurush bylo rovno 1 riyalu. V roce 1952 byla založena Saúdská arabská měnová agentura (SAMA), která zavedla různé reformy s cílem vytvořit jednotný měnový systém. V roce 1963 byla měna decimalizována a byla zavedena nová podjednotka nazvaná halala, která dělila riyal na 100 stejných částí.

Statistiky Saúdskoarabský riál

NázevSaúdskoarabský riál
Symbol
Menší jednotka1/100 = Halala
Symbol menší jednotkyHalala
Nejlepší převod SARSAR vůči USD
Nejlepší graf SARSAR vůči USD graf

Profil Saúdskoarabský riál

MinceČasto používané: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
BankovkyČasto používané: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Centrální bankaSaúdská arabská měnová agentura
Uživatelé
Saúdská Arábie

Proč vás zajímá SAR?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím SARZískat SAR kurzy do telefonuZískat SAR měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.498
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789778
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671098

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%