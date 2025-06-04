SAR - Saúdskoarabský riál
Saúdskoarabský riál je měnou země Saúdská Arábie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Saúdskoarabský riál je SAR vůči USD. Kód měny pro Riyaly je SAR, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Saúdskoarabský riál a měnový převodník.
Před 20. stoletím obíhaly v Arábii zahraniční měny, jako byly thalery Marie Terezie a britské zlaté sovereigny, které sloužily k měnovým potřebám, přičemž směnný kurz 1 zlatého sovereignu byl roven 5 thalerům. Na počátku 20. století byla vydána oficiální měna Hejaz Riyal.
Když byla v roce 1932 založena Saúdská Arábie, byla zavedena saúdská měna Riyal. Směnný kurz měl v průběhu své historie několik korekcí, přičemž 1 riyal byl původně roven 22 mincím qurush. V roce 1960 došlo ke změně měny, kdy 20 mincí qurush bylo rovno 1 riyalu. V roce 1952 byla založena Saúdská arabská měnová agentura (SAMA), která zavedla různé reformy s cílem vytvořit jednotný měnový systém. V roce 1963 byla měna decimalizována a byla zavedena nová podjednotka nazvaná halala, která dělila riyal na 100 stejných částí.
Statistiky Saúdskoarabský riál
|Název
|Saúdskoarabský riál
|Symbol
|﷼
|Menší jednotka
|1/100 = Halala
|Symbol menší jednotky
|Halala
|Nejlepší převod SAR
|SAR vůči USD
|Nejlepší graf SAR
|SAR vůči USD graf
Profil Saúdskoarabský riál
|Mince
|Často používané: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
|Bankovky
|Často používané: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centrální banka
|Saúdská arabská měnová agentura
|Uživatelé
Saúdská Arábie
Saúdská Arábie
Proč vás zajímá SAR?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím SARZískat SAR kurzy do telefonuZískat SAR měnové datové API pro firmu