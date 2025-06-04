  1. Domů
svc
SVC - Salvadorský colón

Salvadorský colón je měnou země El Salvador. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Salvadorský colón je SVC vůči USD. Kód měny pro Kolony je SVC, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Salvadorský colón a měnový převodník.

Upozornění: Od roku 2001 umožňuje Zákon o měnové integraci oběh amerického dolaru (USD) v Salvadoru s pevným směnným kurzem 8,75 colónů. Kolon je stále zákonným platidlem, nicméně již není v oběhu a zřídka se používá.

Statistiky Salvadorský colón

NázevSalvadorský colón
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod SVCSVC vůči USD
Nejlepší graf SVCSVC vůči USD graf

Profil Salvadorský colón

MinceČasto používané: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Zřídka používané: ¢1, ¢2, ¢3
BankovkyČasto používané: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Uživatelé
El Salvador

