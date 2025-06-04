SVC - Salvadorský colón
Salvadorský colón je měnou země El Salvador. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Salvadorský colón je SVC vůči USD. Kód měny pro Kolony je SVC, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Salvadorský colón a měnový převodník.
Upozornění: Od roku 2001 umožňuje Zákon o měnové integraci oběh amerického dolaru (USD) v Salvadoru s pevným směnným kurzem 8,75 colónů. Kolon je stále zákonným platidlem, nicméně již není v oběhu a zřídka se používá.
Statistiky Salvadorský colón
|Název
|Salvadorský colón
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menší jednotky
|¢
|Nejlepší převod SVC
|SVC vůči USD
|Nejlepší graf SVC
|SVC vůči USD graf
Profil Salvadorský colón
|Mince
|Často používané: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Zřídka používané: ¢1, ¢2, ¢3
|Bankovky
|Často používané: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Uživatelé
El Salvador
El Salvador
