  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. TVD

tvd
TVD - Tuvalský dolar

Tuvalský dolar je měnou země Tuvalu. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tuvalský dolar je TVD vůči USD. Kód měny pro Dollary je TVD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Tuvalský dolar a měnový převodník.

Vyberte měnu

tvd
TVDTuvalský dolar

Statistiky Tuvalský dolar

NázevTuvalský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod TVDTVD vůči USD
Nejlepší graf TVDTVD vůči USD graf

Profil Tuvalský dolar

MinceČasto používané: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
BankovkyČasto používané: $5, $10, $20, $50, $100
Uživatelé
Tuvalu

Proč vás zajímá TVD?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím TVDZískat TVD kurzy do telefonuZískat TVD měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.456
GBP / USD1.34979
USD / CHF0.789686
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.192
AUD / USD0.671236

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%