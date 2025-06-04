TVD - Tuvalský dolar
Tuvalský dolar je měnou země Tuvalu. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tuvalský dolar je TVD vůči USD. Kód měny pro Dollary je TVD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Tuvalský dolar a měnový převodník.
Statistiky Tuvalský dolar
|Název
|Tuvalský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|¢
|Nejlepší převod TVD
|TVD vůči USD
|Nejlepší graf TVD
|TVD vůči USD graf
Profil Tuvalský dolar
|Mince
|Často používané: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
|Uživatelé
Tuvalu
Tuvalu
Proč vás zajímá TVD?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím TVDZískat TVD kurzy do telefonuZískat TVD měnové datové API pro firmu