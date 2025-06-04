BTN - Bhútánský ngultrum
Bhútánský ngultrum je měnou země Bhútán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bhútánský ngultrum je BTN vůči USD. Kód měny pro Ngultrumy je BTN, a symbol měny je Nu.. Níže najdete kurzy Bhútánský ngultrum a měnový převodník.
Statistiky Bhútánský ngultrum
|Název
|Bhútánský ngultrum
|Symbol
|Ngultrum
|Menší jednotka
|1/100 = chhertum
|Symbol menší jednotky
|chhertum
|Nejlepší převod BTN
|BTN vůči USD
|Nejlepší graf BTN
|BTN vůči USD graf
Profil Bhútánský ngultrum
|Mince
|Často používané: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Bankovky
|Často používané: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Centrální banka
|Královská měnová autorita Bhutánu
|Uživatelé
Bhútán
