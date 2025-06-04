  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. BTN

btn
BTN - Bhútánský ngultrum

Bhútánský ngultrum je měnou země Bhútán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bhútánský ngultrum je BTN vůči USD. Kód měny pro Ngultrumy je BTN, a symbol měny je Nu.. Níže najdete kurzy Bhútánský ngultrum a měnový převodník.

Vyberte měnu

btn
BTNBhútánský ngultrum

Statistiky Bhútánský ngultrum

NázevBhútánský ngultrum
SymbolNgultrum
Menší jednotka1/100 = chhertum
Symbol menší jednotkychhertum
Nejlepší převod BTNBTN vůči USD
Nejlepší graf BTNBTN vůči USD graf

Profil Bhútánský ngultrum

MinceČasto používané: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
BankovkyČasto používané: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
Centrální bankaKrálovská měnová autorita Bhutánu
Uživatelé
Bhútán

Proč vás zajímá BTN?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím BTNZískat BTN kurzy do telefonuZískat BTN měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17754
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.457
GBP / USD1.35002
USD / CHF0.789148
USD / CAD1.36575
EUR / JPY184.234
AUD / USD0.671378

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%