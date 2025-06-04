  1. Domů
XPD - Palladiová unce

Palladiová unce je měnou země Palladium. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Palladiová unce je XPD vůči USD. Kód měny pro Unce je XPD. Níže najdete kurzy Palladiová unce a měnový převodník.

Statistiky Palladiová unce

NázevPalladiová unce
SymbolUnce
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod XPDXPD vůči USD
Nejlepší graf XPDXPD vůči USD graf

Profil Palladiová unce

Uživatelé
Palladium

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14614
USD / JPY156.540
GBP / USD1.34961
USD / CHF0.789358
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.332
AUD / USD0.671022

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%