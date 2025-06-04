XPD - Palladiová unce
Palladiová unce je měnou země Palladium. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Palladiová unce je XPD vůči USD. Kód měny pro Unce je XPD. Níže najdete kurzy Palladiová unce a měnový převodník.
Statistiky Palladiová unce
|Název
|Palladiová unce
|Symbol
|Unce
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod XPD
|XPD vůči USD
|Nejlepší graf XPD
|XPD vůči USD graf
Profil Palladiová unce
|Uživatelé
Palladium
Palladium
Proč vás zajímá XPD?
