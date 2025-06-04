LUNA - Terra
Kód měny pro Terra je LUNA. Níže najdete kurzy Terra a měnový převodník. Můžete se také přihlásit k odběru našich měnových newsletterů s denními kurzy a analýzami, číst blog Xe nebo mít LUNA kurzy na cestách díky aplikacím Xe a webu.
Informace o Terře
Terra je open-source blockchainová platforma pro algoritmické stablecoiny, které jsou navázány na tradiční fiat měny. Luna, nativní token blockchainové sítě Terra, dosáhla nového historického maxima 90 USD, což prodloužilo zisky po čtyři po sobě jdoucí měsíce a vzdorovalo slabosti na širším trhu altcoinů.
Rizika používání Terře
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nejsou časově prověřené a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k velkým krádežím.
Historie Terry
Statistiky Terra
|Název
|Terra
|Menší jednotka
|1/100 = N/A
|Symbol menší jednotky
|N/A
Proč vás zajímá LUNA?
