HUF - Maďarský forint
Maďarský forint je měnou země Maďarsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Maďarský forint je HUF vůči USD. Kód měny pro Forinty je HUF, a symbol měny je Ft. Níže najdete kurzy Maďarský forint a měnový převodník.
Statistiky Maďarský forint
|Název
|Maďarský forint
|Symbol
|Ft
|Menší jednotka
|1/100 = filler
|Symbol menší jednotky
|filler
|Nejlepší převod HUF
|HUF vůči USD
|Nejlepší graf HUF
|HUF vůči USD graf
Profil Maďarský forint
|Mince
|Často používané: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Bankovky
|Často používané: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Centrální banka
|Maďarská národní banka
|Uživatelé
Maďarsko
Proč vás zajímá HUF?
