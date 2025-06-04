  1. Domů
HUF - Maďarský forint

Maďarský forint je měnou země Maďarsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Maďarský forint je HUF vůči USD. Kód měny pro Forinty je HUF, a symbol měny je Ft. Níže najdete kurzy Maďarský forint a měnový převodník.

HUFMaďarský forint

Statistiky Maďarský forint

NázevMaďarský forint
SymbolFt
Menší jednotka1/100 = filler
Symbol menší jednotkyfiller
Nejlepší převod HUFHUF vůči USD
Nejlepší graf HUFHUF vůči USD graf

Profil Maďarský forint

MinceČasto používané: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
BankovkyČasto používané: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Centrální bankaMaďarská národní banka
Uživatelé
Maďarsko

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17674
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34885
USD / CHF0.789985
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.670792

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%