LTC - Litecoin
Informace o Litecoinu
Litecoin je peer-to-peer internetová měna, která umožňuje okamžité platby s téměř nulovými náklady komukoli na světě. Litecoin je open-source, globální platební síť, která je plně decentralizovaná bez jakýchkoli centrálních autorit. Matematika zabezpečuje síť a umožňuje jednotlivcům kontrolovat své vlastní finance. Litecoin má rychlejší časy potvrzení transakcí a zlepšenou efektivitu ukládání než vedoucí měna založená na matematice. S významnou podporou průmyslu, obchodním objemem a likviditou je Litecoin osvědčeným prostředkem obchodu, který doplňuje Bitcoin.
Rizika používání Litecoinu
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nejsou časově prověřené a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k velkým krádežím.
Historie Litecoinu
Do roku 2011 bylo těžení Bitcoinu převážně prováděno pomocí GPU. To vyvolalo obavy u některých uživatelů, že těžení nyní má vysokou překážku pro vstup a že CPU zdroje se stávají zastaralými a bezcennými pro těžení. Pomocí kódu z Bitcoinu byla vytvořena nová alternativní měna nazvaná Tenebrix (TBX). Tenebrix nahradil kola SHA-256 v těžebním algoritmu Bitcoinu funkcí scrypt, která byla speciálně navržena v roce 2009, aby byla nákladná na urychlení pomocí FPGA nebo ASIC čipů. To by umožnilo Tenebrixu být "GPU-odolným" a využívat dostupné CPU zdroje od těžařů bitcoinů. Tenebrix sám byl nástupnickým projektem k dřívější kryptoměně, která nahradila plán vydávání Bitcoinu konstantní blokovou odměnou (čímž vytvořila neomezenou nabídku peněz). Nicméně, vývojáři zahrnuli do kódu klauzuli, která by jim umožnila nárokovat si 7,7 milionu TBX pro sebe bez nákladů, což bylo kritizováno uživateli. Aby to vyřešil, Charlie Lee, zaměstnanec Googlu, který se později stal ředitelem inženýrství v Coinbase, vytvořil alternativní verzi Tenebrixu nazvanou Fairbrix (FBX). Litecoin zdědil těžební algoritmus scrypt z Fairbrixu, ale vrátil se k omezené nabídce peněz Bitcoinu s dalšími změnami. Lee uvolnil Litecoin prostřednictvím open-source klienta na GitHubu 7. října 2011. Síť Litecoinu byla spuštěna 13. října 2011.
