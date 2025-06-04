  1. Domů
HRK - Chorvatská kuna

Chorvatská kuna je měnou země Chorvatsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Chorvatská kuna je HRK vůči USD. Kód měny pro Kuny je HRK, a symbol měny je kn. Níže najdete kurzy Chorvatská kuna a měnový převodník.

Chorvatská kuna (HRK) byla nahrazena eurem (EUR) 1. ledna 2013. Kuna již není přijímána jako zákonné platidlo od 14. ledna 2023.

Statistiky Chorvatská kuna

NázevChorvatská kuna
Symbolkn
Menší jednotka1/100 = lipa
Symbol menší jednotkylp
Nejlepší převod HRKHRK vůči USD
Nejlepší graf HRKHRK vůči USD graf

Profil Chorvatská kuna

MinceČasto používané: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Zřídka používané: lp1, lp2, kn25
BankovkyČasto používané: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Centrální bankaChorvatská národní banka
Uživatelé
Chorvatsko

