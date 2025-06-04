HRK - Chorvatská kuna
Chorvatská kuna je měnou země Chorvatsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Chorvatská kuna je HRK vůči USD. Kód měny pro Kuny je HRK, a symbol měny je kn. Níže najdete kurzy Chorvatská kuna a měnový převodník.
Chorvatská kuna (HRK) byla nahrazena eurem (EUR) 1. ledna 2013. Kuna již není přijímána jako zákonné platidlo od 14. ledna 2023.
Statistiky Chorvatská kuna
|Název
|Chorvatská kuna
|Symbol
|kn
|Menší jednotka
|1/100 = lipa
|Symbol menší jednotky
|lp
|Nejlepší převod HRK
|HRK vůči USD
|Nejlepší graf HRK
|HRK vůči USD graf
Profil Chorvatská kuna
|Mince
|Často používané: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Zřídka používané: lp1, lp2, kn25
|Bankovky
|Často používané: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Centrální banka
|Chorvatská národní banka
|Uživatelé
Chorvatsko
Chorvatsko
