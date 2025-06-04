RWF - Rwandský frank
Rwandský frank je měnou země Rwanda. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Rwandský frank je RWF vůči USD. Kód měny pro Franky je RWF, a symbol měny je R₣. Níže najdete kurzy Rwandský frank a měnový převodník.
Statistiky Rwandský frank
|Název
|Rwandský frank
|Symbol
|Frank
|Menší jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menší jednotky
|Centime
|Nejlepší převod RWF
|RWF vůči USD
|Nejlepší graf RWF
|RWF vůči USD graf
Profil Rwandský frank
|Bankovky
|Často používané: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
|Uživatelé
Rwanda
Rwanda
Proč vás zajímá RWF?
