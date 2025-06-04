  1. Domů
RWF - Rwandský frank

Rwandský frank je měnou země Rwanda. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Rwandský frank je RWF vůči USD. Kód měny pro Franky je RWF, a symbol měny je R₣. Níže najdete kurzy Rwandský frank a měnový převodník.

Statistiky Rwandský frank

NázevRwandský frank
SymbolFrank
Menší jednotka1/100 = Centime
Symbol menší jednotkyCentime
Nejlepší převod RWFRWF vůči USD
Nejlepší graf RWFRWF vůči USD graf

Profil Rwandský frank

BankovkyČasto používané: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
Uživatelé
Rwanda

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.498
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789778
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671098

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%