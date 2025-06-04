BMD - Bermudský dolar
Bermudský dolar je měnou země Bermudy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bermudský dolar je BMD vůči USD. Kód měny pro Dollary je BMD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Bermudský dolar a měnový převodník.
Statistiky Bermudský dolar
|Název
|Bermudský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod BMD
|BMD vůči USD
|Nejlepší graf BMD
|BMD vůči USD graf
Profil Bermudský dolar
|Centrální banka
|Bermudská měnová autorita
|Uživatelé
Bermudy
Bermudy
