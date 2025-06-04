  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. BMD

bmd
BMD - Bermudský dolar

Bermudský dolar je měnou země Bermudy. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bermudský dolar je BMD vůči USD. Kód měny pro Dollary je BMD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Bermudský dolar a měnový převodník.

Vyberte měnu

bmd
BMDBermudský dolar

Statistiky Bermudský dolar

NázevBermudský dolar
Symbol$
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod BMDBMD vůči USD
Nejlepší graf BMDBMD vůči USD graf

Profil Bermudský dolar

Centrální bankaBermudská měnová autorita
Uživatelé
Bermudy

Proč vás zajímá BMD?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím BMDZískat BMD kurzy do telefonuZískat BMD měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17760
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.444
GBP / USD1.34999
USD / CHF0.789064
USD / CAD1.36563
EUR / JPY184.229
AUD / USD0.671458

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%