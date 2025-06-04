RON - Rumunský leu
Rumunský leu je měnou země Rumunsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Rumunský leu je RON vůči USD. Kód měny pro Lei je RON, a symbol měny je lei. Níže najdete kurzy Rumunský leu a měnový převodník.
Statistiky Rumunský leu
|Název
|Rumunský leu
|Symbol
|lei
|Menší jednotka
|1/100 = Peníze
|Symbol menší jednotky
|Peníze
|Nejlepší převod RON
|RON vůči USD
|Nejlepší graf RON
|RON vůči USD graf
Profil Rumunský leu
|Mince
|Často používané: Peníze10, Peníze50
Zřídka používané: Peníze1, Peníze5
|Bankovky
|Často používané: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Zřídka používané: lei200, lei500
|Centrální banka
|Národní banka Rumunska
|Uživatelé
Rumunsko
Rumunsko
Proč vás zajímá RON?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím RONZískat RON kurzy do telefonuZískat RON měnové datové API pro firmu