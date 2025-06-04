  1. Domů
RON - Rumunský leu

Rumunský leu je měnou země Rumunsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Rumunský leu je RON vůči USD. Kód měny pro Lei je RON, a symbol měny je lei. Níže najdete kurzy Rumunský leu a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Rumunský leu

NázevRumunský leu
Symbollei
Menší jednotka1/100 = Peníze
Symbol menší jednotkyPeníze
Nejlepší převod RONRON vůči USD
Nejlepší graf RONRON vůči USD graf

Profil Rumunský leu

MinceČasto používané: Peníze10, Peníze50
Zřídka používané: Peníze1, Peníze5
BankovkyČasto používané: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Zřídka používané: lei200, lei500
Centrální bankaNárodní banka Rumunska
Uživatelé
Rumunsko

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.498
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789778
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671098

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%