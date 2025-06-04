RSD - Srbský dinár
Srbský dinár je měnou země Srbsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Srbský dinár je RSD vůči USD. Kód měny pro Dinary je RSD, a symbol měny je Дин.. Níže najdete kurzy Srbský dinár a měnový převodník.
Statistiky Srbský dinár
|Název
|Srbský dinár
|Symbol
|РСД
|Menší jednotka
|1/100 = Peníze
|Symbol menší jednotky
|Peníze
|Nejlepší převod RSD
|RSD vůči USD
|Nejlepší graf RSD
|RSD vůči USD graf
Profil Srbský dinár
|Přezdívky
|Glava
|Mince
|Často používané: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Bankovky
|Často používané: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Zřídka používané: РСД2000, РСД5000
|Centrální banka
|Národní banka Srbska
|Uživatelé
Srbsko
Srbsko
