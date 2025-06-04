  1. Domů
RSD - Srbský dinár

Srbský dinár je měnou země Srbsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Srbský dinár je RSD vůči USD. Kód měny pro Dinary je RSD, a symbol měny je Дин.. Níže najdete kurzy Srbský dinár a měnový převodník.

RSDSrbský dinár

Statistiky Srbský dinár

NázevSrbský dinár
SymbolРСД
Menší jednotka1/100 = Peníze
Symbol menší jednotkyPeníze
Nejlepší převod RSDRSD vůči USD
Nejlepší graf RSDRSD vůči USD graf

Profil Srbský dinár

PřezdívkyGlava
MinceČasto používané: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
BankovkyČasto používané: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Zřídka používané: РСД2000, РСД5000
Centrální bankaNárodní banka Srbska
Uživatelé
Srbsko

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.498
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789778
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671098

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%