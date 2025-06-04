DOGE - Dogecoin
Kód měny pro Dogecoiny je DOGE, a symbol měny je Ɖ. Níže najdete kurzy Dogecoin a měnový převodník. Můžete se také přihlásit k odběru našich měnových newsletterů s denními kurzy a analýzami, číst blog Xe nebo mít DOGE kurzy na cestách díky aplikacím Xe a webu.
Informace o Dogecoinu
Dogecoin je open source peer-to-peer digitální měna, oblíbená mezi Shiba Inus po celém světě.
Rizika používání Dogecoinu
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nebyly testovány v čase a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k rozsáhlým krádežím.
Historie Dogecoinu
Dogecoin byl původně vytvořen jako vtip, vytvořili ho softwarový inženýr IBM Billy Markus a softwarový inženýr Adobe Jackson Palmer. Chtěli vytvořit peer-to-peer digitální měnu, která by oslovila širší demografii než Bitcoin. Kromě toho se chtěli distancovat od kontroverzní historie jiných mincí. Dogecoin byl oficiálně spuštěn 6. prosince 2013 a během prvních 30 dnů navštívilo Dogecoin.com více než milion návštěvníků.
Statistiky Dogecoin
