  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. DOGE

doge
DOGE - Dogecoin

Kód měny pro Dogecoiny je DOGE, a symbol měny je Ɖ. Níže najdete kurzy Dogecoin a měnový převodník. Můžete se také přihlásit k odběru našich měnových newsletterů s denními kurzy a analýzami, číst blog Xe nebo mít DOGE kurzy na cestách díky aplikacím Xe a webu.

Vyberte měnu

doge
DOGEDogecoin

Informace o Dogecoinu
Dogecoin je open source peer-to-peer digitální měna, oblíbená mezi Shiba Inus po celém světě.

Rizika používání Dogecoinu
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nebyly testovány v čase a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k rozsáhlým krádežím.

Historie Dogecoinu
Dogecoin byl původně vytvořen jako vtip, vytvořili ho softwarový inženýr IBM Billy Markus a softwarový inženýr Adobe Jackson Palmer. Chtěli vytvořit peer-to-peer digitální měnu, která by oslovila širší demografii než Bitcoin. Kromě toho se chtěli distancovat od kontroverzní historie jiných mincí. Dogecoin byl oficiálně spuštěn 6. prosince 2013 a během prvních 30 dnů navštívilo Dogecoin.com více než milion návštěvníků.

Relevantní odkazy
Pro více informací vás vyzýváme, abyste navštívili níže uvedené odkazy.

Statistiky Dogecoin

NázevDogecoin
Menší jednotka1/100000000 = N/A
Symbol menší jednotkyN/A

Proč vás zajímá DOGE?

Chci...

Získat DOGE měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17658
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34877
USD / CHF0.790019
USD / CAD1.36677
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670860

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%