FJD - Fidžijský dolar
Fidžijský dolar je měnou země Fidži. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Fidžijský dolar je FJD vůči USD. Kód měny pro Dollary je FJD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Fidžijský dolar a měnový převodník.
Statistiky Fidžijský dolar
|Název
|Fidžijský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|¢
|Nejlepší převod FJD
|FJD vůči USD
|Nejlepší graf FJD
|FJD vůči USD graf
Profil Fidžijský dolar
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Uživatelé
Fidži
Fidži
Proč vás zajímá FJD?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím FJDZískat FJD kurzy do telefonuZískat FJD měnové datové API pro firmu