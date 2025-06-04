  1. Domů
FJD - Fidžijský dolar

Fidžijský dolar je měnou země Fidži. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Fidžijský dolar je FJD vůči USD. Kód měny pro Dollary je FJD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Fidžijský dolar a měnový převodník.

Statistiky Fidžijský dolar

NázevFidžijský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod FJDFJD vůči USD
Nejlepší graf FJDFJD vůči USD graf

Profil Fidžijský dolar

BankovkyČasto používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Uživatelé
Fidži

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.621
GBP / USD1.34879
USD / CHF0.790038
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.272
AUD / USD0.670854

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%