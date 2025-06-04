COP - Kolumbijské peso
Kolumbijské peso je měnou země Kolumbie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kolumbijské peso je COP vůči USD. Kód měny pro Pesos je COP, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kolumbijské peso a měnový převodník.
Statistiky Kolumbijské peso
|Název
|Kolumbijské peso
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menší jednotky
|Centavo
|Nejlepší převod COP
|COP vůči USD
|Nejlepší graf COP
|COP vůči USD graf
Profil Kolumbijské peso
|Mince
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Bankovky
|Často používané: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Centrální banka
|Centrální banka Kolumbie
|Uživatelé
Kolumbie
Proč vás zajímá COP?
