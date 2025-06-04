  1. Domů
COP - Kolumbijské peso

Kolumbijské peso je měnou země Kolumbie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kolumbijské peso je COP vůči USD. Kód měny pro Pesos je COP, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kolumbijské peso a měnový převodník.

Statistiky Kolumbijské peso

NázevKolumbijské peso
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotkyCentavo
Nejlepší převod COPCOP vůči USD
Nejlepší graf COPCOP vůči USD graf

Profil Kolumbijské peso

MinceČasto používané: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
BankovkyČasto používané: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
Centrální bankaCentrální banka Kolumbie
Uživatelé
Kolumbie

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17746
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.479
GBP / USD1.34988
USD / CHF0.789195
USD / CAD1.36586
EUR / JPY184.249
AUD / USD0.671252

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%