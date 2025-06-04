  1. Domů
VND - Vietnamský dong

Vietnamský dong je měnou země Vietnam. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Vietnamský dong je VND vůči USD. Kód měny pro Dongy je VND, a symbol měny je ₫. Níže najdete kurzy Vietnamský dong a měnový převodník.

Statistiky Vietnamský dong

NázevVietnamský dong
Symbol
Menší jednotka1/10 = hào
Symbol menší jednotkyhào
Nejlepší převod VNDVND vůči USD
Nejlepší graf VNDVND vůči USD graf

Profil Vietnamský dong

MinceČasto používané: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
BankovkyČasto používané: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Centrální bankaStátní banka Vietnamu
Uživatelé
Vietnam

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17743
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789506
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671033

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%