VND - Vietnamský dong
Vietnamský dong je měnou země Vietnam. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Vietnamský dong je VND vůči USD. Kód měny pro Dongy je VND, a symbol měny je ₫. Níže najdete kurzy Vietnamský dong a měnový převodník.
Statistiky Vietnamský dong
|Název
|Vietnamský dong
|Symbol
|₫
|Menší jednotka
|1/10 = hào
|Symbol menší jednotky
|hào
|Nejlepší převod VND
|VND vůči USD
|Nejlepší graf VND
|VND vůči USD graf
Profil Vietnamský dong
|Mince
|Často používané: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Bankovky
|Často používané: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Centrální banka
|Státní banka Vietnamu
|Uživatelé
Vietnam
Vietnam
Proč vás zajímá VND?
