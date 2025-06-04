  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. NPR

npr
NPR - Nepálská rupie

Nepálská rupie je měnou země Nepál. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Nepálská rupie je NPR vůči USD. Kód měny pro Rupie je NPR, a symbol měny je ₨. Níže najdete kurzy Nepálská rupie a měnový převodník.

Vyberte měnu

npr
NPRNepálská rupie

Statistiky Nepálská rupie

NázevNepálská rupie
Symbol
Menší jednotka1/100 = Paisa
Symbol menší jednotkyPaisa
Nejlepší převod NPRNPR vůči USD
Nejlepší graf NPRNPR vůči USD graf

Profil Nepálská rupie

MinceČasto používané: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
BankovkyČasto používané: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Zřídka používané: ₨1, ₨2
Centrální bankaNepálská Rastra banka
Uživatelé
Nepál, Indie (neoficiálně poblíž hranice Indie a Nepálu)

Proč vás zajímá NPR?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím NPRZískat NPR kurzy do telefonuZískat NPR měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17699
GBP / EUR1.14669
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789834
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.276
AUD / USD0.670927

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%