NPR - Nepálská rupie
Nepálská rupie je měnou země Nepál. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Nepálská rupie je NPR vůči USD. Kód měny pro Rupie je NPR, a symbol měny je ₨. Níže najdete kurzy Nepálská rupie a měnový převodník.
Statistiky Nepálská rupie
|Název
|Nepálská rupie
|Symbol
|₨
|Menší jednotka
|1/100 = Paisa
|Symbol menší jednotky
|Paisa
|Nejlepší převod NPR
|NPR vůči USD
|Nejlepší graf NPR
|NPR vůči USD graf
Profil Nepálská rupie
|Mince
|Často používané: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Bankovky
|Často používané: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Zřídka používané: ₨1, ₨2
|Centrální banka
|Nepálská Rastra banka
|Uživatelé
Nepál, Indie (neoficiálně poblíž hranice Indie a Nepálu)
