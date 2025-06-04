  1. Domů
TWD - Tchajwanský nový dolar

Tchajwanský nový dolar je měnou země Tchaj-wan. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tchajwanský nový dolar je TWD vůči USD. Kód měny pro Nové dolary je TWD, a symbol měny je NT$. Níže najdete kurzy Tchajwanský nový dolar a měnový převodník.

Pod japonskou nadvládou byl v roce 1895 zaveden taiwanský jen jako měna Tchaj-wanu. Byla obíhána vedle japonského jenu, přičemž obě měny měly stejnou hodnotu až do pádu Japonské říše v roce 1945. O rok později, pod vládou Čínské republiky, nahradil taiwanský dolar (známý jako TWN) jen za paritu. Nový taiwanský dolar byl zaveden v roce 1949 v pokusu čelit hyperinflaci. 'Starý' taiwanský dolar byl devalvován na extrémní směnný kurz 4000 k 1 TWD. V roce 2000 se nový taiwanský dolar stal oficiální měnou Čínské republiky.

Statistiky Tchajwanský nový dolar

NázevTchajwanský nový dolar
SymbolNT$
Menší jednotka1/10 = Jiao
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod TWDTWD vůči USD
Nejlepší graf TWDTWD vůči USD graf

Profil Tchajwanský nový dolar

Přezdívkykuài, máo, Taibi
MinceČasto používané: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Zřídka používané: NT$20
BankovkyČasto používané: NT$100, NT$500, NT$1000
Zřídka používané: NT$200, NT$2000
Centrální bankaCentrální banka Čínské republiky (Tchaj-wan)
Uživatelé
Tchaj-wan

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.452
GBP / USD1.34993
USD / CHF0.789666
USD / CAD1.36700
EUR / JPY184.198
AUD / USD0.671235

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%