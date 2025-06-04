TWD - Tchajwanský nový dolar
Tchajwanský nový dolar je měnou země Tchaj-wan. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tchajwanský nový dolar je TWD vůči USD. Kód měny pro Nové dolary je TWD, a symbol měny je NT$. Níže najdete kurzy Tchajwanský nový dolar a měnový převodník.
Pod japonskou nadvládou byl v roce 1895 zaveden taiwanský jen jako měna Tchaj-wanu. Byla obíhána vedle japonského jenu, přičemž obě měny měly stejnou hodnotu až do pádu Japonské říše v roce 1945. O rok později, pod vládou Čínské republiky, nahradil taiwanský dolar (známý jako TWN) jen za paritu. Nový taiwanský dolar byl zaveden v roce 1949 v pokusu čelit hyperinflaci. 'Starý' taiwanský dolar byl devalvován na extrémní směnný kurz 4000 k 1 TWD. V roce 2000 se nový taiwanský dolar stal oficiální měnou Čínské republiky.
Statistiky Tchajwanský nový dolar
|Název
|Tchajwanský nový dolar
|Symbol
|NT$
|Menší jednotka
|1/10 = Jiao
|Symbol menší jednotky
|角
|Nejlepší převod TWD
|TWD vůči USD
|Nejlepší graf TWD
|TWD vůči USD graf
Profil Tchajwanský nový dolar
|Přezdívky
|kuài, máo, Taibi
|Mince
|Často používané: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Zřídka používané: NT$20
|Bankovky
|Často používané: NT$100, NT$500, NT$1000
Zřídka používané: NT$200, NT$2000
|Centrální banka
|Centrální banka Čínské republiky (Tchaj-wan)
|Uživatelé
Tchaj-wan
Tchaj-wan
