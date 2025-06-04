BYN - Běloruský rubl
Běloruský rubl je měnou země Bělorusko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Běloruský rubl je BYN vůči USD. Kód měny pro Rublů je BYN, a symbol měny je Br. Níže najdete kurzy Běloruský rubl a měnový převodník.
Upozornění: Dne 1. července 2016 nový běloruský rubl (BYN) nahradil běloruský rubl (BYR) v poměru 1:10 000.
Statistiky Běloruský rubl
|Název
|Běloruský rubl
|Symbol
|Br
|Menší jednotka
|1/100 = Kapějka
|Symbol menší jednotky
|Kapějka
|Nejlepší převod BYN
|BYN vůči USD
|Nejlepší graf BYN
|BYN vůči USD graf
Profil Běloruský rubl
|Bankovky
|Často používané: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Centrální banka
|Národní banka Běloruské republiky
|Uživatelé
Bělorusko
Bělorusko
