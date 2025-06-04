  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. YER

yer
YER - Jemenský riál

Jemenský riál je měnou země Jemen. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jemenský riál je YER vůči USD. Kód měny pro Rialy je YER, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Jemenský riál a měnový převodník.

Vyberte měnu

yer
YERJemenský riál

Statistiky Jemenský riál

NázevJemenský riál
Symbol
Menší jednotka1/100 = Fils
Symbol menší jednotkyFils
Nejlepší převod YERYER vůči USD
Nejlepší graf YERYER vůči USD graf

Profil Jemenský riál

BankovkyČasto používané: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Centrální bankaCentrální banka Jemenu
Uživatelé
Jemen

Proč vás zajímá YER?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím YERZískat YER kurzy do telefonuZískat YER měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14614
USD / JPY156.540
GBP / USD1.34961
USD / CHF0.789358
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.332
AUD / USD0.671022

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%