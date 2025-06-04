YER - Jemenský riál
Jemenský riál je měnou země Jemen. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jemenský riál je YER vůči USD. Kód měny pro Rialy je YER, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Jemenský riál a měnový převodník.
Statistiky Jemenský riál
|Název
|Jemenský riál
|Symbol
|﷼
|Menší jednotka
|1/100 = Fils
|Symbol menší jednotky
|Fils
|Nejlepší převod YER
|YER vůči USD
|Nejlepší graf YER
|YER vůči USD graf
Profil Jemenský riál
|Bankovky
|Často používané: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Centrální banka
|Centrální banka Jemenu
|Uživatelé
Jemen
Jemen
Proč vás zajímá YER?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím YERZískat YER kurzy do telefonuZískat YER měnové datové API pro firmu