BYR - Běloruský rubl
Běloruský rubl je měnou země Bělorusko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Běloruský rubl je BYR vůči USD. Kód měny pro Rublů je BYR, a symbol měny je Br. Níže najdete kurzy Běloruský rubl a měnový převodník.
Upozornění: Dne 1. července 2016 nový běloruský rubl (BYN) nahradil běloruský rubl (BYR) v poměru 1:10 000.
Statistiky Běloruský rubl
|Název
|Běloruský rubl
|Symbol
|p.
|Menší jednotka
|1/100 = Kapějka
|Symbol menší jednotky
|Kapějka
|Nejlepší převod BYR
|BYR vůči USD
|Nejlepší graf BYR
|BYR vůči USD graf
Profil Běloruský rubl
|Bankovky
|Často používané: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Centrální banka
|Národní banka Běloruské republiky
|Uživatelé
Bělorusko
Bělorusko
