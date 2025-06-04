  1. Domů
byr
BYR - Běloruský rubl

Běloruský rubl je měnou země Bělorusko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Běloruský rubl je BYR vůči USD. Kód měny pro Rublů je BYR, a symbol měny je Br. Níže najdete kurzy Běloruský rubl a měnový převodník.

Upozornění: Dne 1. července 2016 nový běloruský rubl (BYN) nahradil běloruský rubl (BYR) v poměru 1:10 000.

byr
BYRBěloruský rubl

Statistiky Běloruský rubl

NázevBěloruský rubl
Symbolp.
Menší jednotka1/100 = Kapějka
Symbol menší jednotkyKapějka
Nejlepší převod BYRBYR vůči USD
Nejlepší graf BYRBYR vůči USD graf

Profil Běloruský rubl

BankovkyČasto používané: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
Centrální bankaNárodní banka Běloruské republiky
Uživatelé
Bělorusko

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17754
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.457
GBP / USD1.35002
USD / CHF0.789148
USD / CAD1.36575
EUR / JPY184.234
AUD / USD0.671378

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%