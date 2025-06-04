  1. Domů
ANG - Nizozemský gulden

Nizozemský gulden je měnou země Nizozemské Antily. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Nizozemský gulden je ANG vůči USD. Kód měny pro Guldeny (také nazývané Floriny) je ANG, a symbol měny je ƒ. Níže najdete kurzy Nizozemský gulden a měnový převodník.

ANGNizozemský gulden

Statistiky Nizozemský gulden

NázevNizozemský gulden
Symbolƒ
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod ANGANG vůči USD
Nejlepší graf ANGANG vůči USD graf

Profil Nizozemský gulden

BankovkyČasto používané: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Uživatelé
Nizozemské Antily, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Proč vás zajímá ANG?

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17772
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.435
GBP / USD1.35020
USD / CHF0.789004
USD / CAD1.36560
EUR / JPY184.237
AUD / USD0.671478

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%