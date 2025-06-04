ANG - Nizozemský gulden
Nizozemský gulden je měnou země Nizozemské Antily. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Nizozemský gulden je ANG vůči USD. Kód měny pro Guldeny (také nazývané Floriny) je ANG, a symbol měny je ƒ. Níže najdete kurzy Nizozemský gulden a měnový převodník.
Statistiky Nizozemský gulden
|Název
|Nizozemský gulden
|Symbol
|ƒ
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod ANG
|ANG vůči USD
|Nejlepší graf ANG
|ANG vůči USD graf
Profil Nizozemský gulden
|Bankovky
|Často používané: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Uživatelé
Nizozemské Antily, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
Nizozemské Antily, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
Proč vás zajímá ANG?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím ANGZískat ANG kurzy do telefonuZískat ANG měnové datové API pro firmu