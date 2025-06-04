KHR - Kambodžský riel
Kambodžský riel je měnou země Kambodža. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kambodžský riel je KHR vůči USD. Kód měny pro riel je KHR, a symbol měny je ៛. Níže najdete kurzy Kambodžský riel a měnový převodník.
Statistiky Kambodžský riel
|Název
|Kambodžský riel
|Symbol
|៛
|Menší jednotka
|1/10 = Jak
|Symbol menší jednotky
|Jak
|Nejlepší převod KHR
|KHR vůči USD
|Nejlepší graf KHR
|KHR vůči USD graf
Profil Kambodžský riel
|Mince
|Často používané: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Bankovky
|Často používané: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Centrální banka
|Národní banka Kambodže
|Uživatelé
Kambodža
Kambodža
