KHR - Kambodžský riel

Kambodžský riel je měnou země Kambodža. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kambodžský riel je KHR vůči USD. Kód měny pro riel je KHR, a symbol měny je ៛. Níže najdete kurzy Kambodžský riel a měnový převodník.

KHRKambodžský riel

Statistiky Kambodžský riel

NázevKambodžský riel
Symbol
Menší jednotka1/10 = Jak
Symbol menší jednotkyJak
Nejlepší převod KHRKHR vůči USD
Nejlepší graf KHRKHR vůči USD graf

Profil Kambodžský riel

MinceČasto používané: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
BankovkyČasto používané: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Centrální bankaNárodní banka Kambodže
Uživatelé
Kambodža

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17662
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34862
USD / CHF0.790090
USD / CAD1.36669
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670759

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%