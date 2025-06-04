MKD - Makedonský denár
Makedonský denár je měnou země Severní Makedonie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Makedonský denár je MKD vůči USD. Kód měny pro Denáry je MKD, a symbol měny je ден. Níže najdete kurzy Makedonský denár a měnový převodník.
Statistiky Makedonský denár
|Název
|Makedonský denár
|Symbol
|ден
|Menší jednotka
|1/100 = Deni
|Symbol menší jednotky
|Deni
|Nejlepší převod MKD
|MKD vůči USD
|Nejlepší graf MKD
|MKD vůči USD graf
Profil Makedonský denár
|Mince
|Často používané: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Bankovky
|Často používané: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Centrální banka
|Národní banka Republiky Makedonie
|Uživatelé
Severní Makedonie
Severní Makedonie
