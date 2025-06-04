  1. Domů
MKD - Makedonský denár

Makedonský denár je měnou země Severní Makedonie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Makedonský denár je MKD vůči USD. Kód měny pro Denáry je MKD, a symbol měny je ден. Níže najdete kurzy Makedonský denár a měnový převodník.

Statistiky Makedonský denár

NázevMakedonský denár
Symbolден
Menší jednotka1/100 = Deni
Symbol menší jednotkyDeni
Nejlepší převod MKDMKD vůči USD
Nejlepší graf MKDMKD vůči USD graf

Profil Makedonský denár

MinceČasto používané: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
BankovkyČasto používané: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Centrální bankaNárodní banka Republiky Makedonie
Uživatelé
Severní Makedonie

Proč vás zajímá MKD?

Chci...

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14670
USD / JPY156.588
GBP / USD1.34950
USD / CHF0.789948
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670860

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%