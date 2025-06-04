  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. ZMW

zmw
ZMW - Zambijská kwacha

Zambijská kwacha je měnou země Zambie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zambijská kwacha je ZMW vůči USD. Kód měny pro Kwacha je ZMW, a symbol měny je ZK. Níže najdete kurzy Zambijská kwacha a měnový převodník.

Vyberte měnu

zmw
ZMWZambijská kwacha

Statistiky Zambijská kwacha

NázevZambijská kwacha
SymbolZK
Menší jednotka1/100 = ngwee
Symbol menší jednotkyN
Nejlepší převod ZMWZMW vůči USD
Nejlepší graf ZMWZMW vůči USD graf

Profil Zambijská kwacha

Centrální bankaBanka Zambie
Uživatelé
Zambie

Proč vás zajímá ZMW?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím ZMWZískat ZMW kurzy do telefonuZískat ZMW měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14611
USD / JPY156.548
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789397
USD / CAD1.36727
EUR / JPY184.340
AUD / USD0.671004

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%