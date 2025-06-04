ZMW - Zambijská kwacha
Zambijská kwacha je měnou země Zambie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Zambijská kwacha je ZMW vůči USD. Kód měny pro Kwacha je ZMW, a symbol měny je ZK. Níže najdete kurzy Zambijská kwacha a měnový převodník.
Statistiky Zambijská kwacha
|Název
|Zambijská kwacha
|Symbol
|ZK
|Menší jednotka
|1/100 = ngwee
|Symbol menší jednotky
|N
|Nejlepší převod ZMW
|ZMW vůči USD
|Nejlepší graf ZMW
|ZMW vůči USD graf
Profil Zambijská kwacha
|Centrální banka
|Banka Zambie
|Uživatelé
Zambie
Zambie
Proč vás zajímá ZMW?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím ZMWZískat ZMW kurzy do telefonuZískat ZMW měnové datové API pro firmu