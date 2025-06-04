  1. Domů
KRW - Jihokorejský won

Jihokorejský won je měnou země Korea (Jižní). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jihokorejský won je KRW vůči USD. Kód měny pro won je KRW, a symbol měny je ₩. Níže najdete kurzy Jihokorejský won a měnový převodník.

V roce 1633 byl korejský Mun, složený z měděných a bronzových mincí, ustanoven jako hlavní měna Koreje. Mun byl používán více než dvě století, dokud nebyl v roce 1892 nahrazen Yangem, první desítkovou korejskou měnou. V roce 1902 byl Won zaveden jako oficiální měna Koreje, s kurzem 1 Won za 5 Yang. Banka Koreje byla založena v roce 1909, ale změnila název na Banku Joseon, když byla Korea o rok později anektována Japonskem. Pod japonskou nadvládou byla Korea nucena přijmout korejský Jen, který nahradil Won v paritě.

Po druhé světové válce, v roce 1945, Jižní Korea zavedla Won jako oficiální měnu země, nahrazující Jen v paritě. Won byl původně navázán na americký dolar v kurzu 15 Won za 1 dolar, přičemž kurz se několikrát měnil až do roku 1951. Vzhledem k drastickému poklesu hodnoty byla měna opět nahrazena. V roce 1953 byl zaveden korejský Hwan v kurzu 1 Hwan za 100 Won. V roce 1962 byla zavedena druhá korejská měna Won, která nahradila korejský Hwan v kurzu 1 KRW za 10 Hwan. Opět byl Won navázán na americký dolar, přičemž kurz se několikrát měnil až do roku 1997, kdy začal volně plavat na trhu.

Statistiky Jihokorejský won

NázevJihokorejský won
Symbol
Menší jednotka1/100 = Jeon
Symbol menší jednotkyJeon
Nejlepší převod KRWKRW vůči USD
Nejlepší graf KRWKRW vůči USD graf

Profil Jihokorejský won

MinceČasto používané: ₩100, ₩500
Zřídka používané: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
BankovkyČasto používané: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
Centrální bankaBanka Koreje
Uživatelé
Korea (Jižní)

