KRW - Jihokorejský won
Jihokorejský won je měnou země Korea (Jižní). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jihokorejský won je KRW vůči USD. Kód měny pro won je KRW, a symbol měny je ₩. Níže najdete kurzy Jihokorejský won a měnový převodník.
V roce 1633 byl korejský Mun, složený z měděných a bronzových mincí, ustanoven jako hlavní měna Koreje. Mun byl používán více než dvě století, dokud nebyl v roce 1892 nahrazen Yangem, první desítkovou korejskou měnou. V roce 1902 byl Won zaveden jako oficiální měna Koreje, s kurzem 1 Won za 5 Yang. Banka Koreje byla založena v roce 1909, ale změnila název na Banku Joseon, když byla Korea o rok později anektována Japonskem. Pod japonskou nadvládou byla Korea nucena přijmout korejský Jen, který nahradil Won v paritě.
Po druhé světové válce, v roce 1945, Jižní Korea zavedla Won jako oficiální měnu země, nahrazující Jen v paritě. Won byl původně navázán na americký dolar v kurzu 15 Won za 1 dolar, přičemž kurz se několikrát měnil až do roku 1951. Vzhledem k drastickému poklesu hodnoty byla měna opět nahrazena. V roce 1953 byl zaveden korejský Hwan v kurzu 1 Hwan za 100 Won. V roce 1962 byla zavedena druhá korejská měna Won, která nahradila korejský Hwan v kurzu 1 KRW za 10 Hwan. Opět byl Won navázán na americký dolar, přičemž kurz se několikrát měnil až do roku 1997, kdy začal volně plavat na trhu.
Statistiky Jihokorejský won
|Název
|Jihokorejský won
|Symbol
|₩
|Menší jednotka
|1/100 = Jeon
|Symbol menší jednotky
|Jeon
|Nejlepší převod KRW
|KRW vůči USD
|Nejlepší graf KRW
|KRW vůči USD graf
Profil Jihokorejský won
|Mince
|Často používané: ₩100, ₩500
Zřídka používané: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
|Bankovky
|Často používané: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
|Centrální banka
|Banka Koreje
|Uživatelé
Korea (Jižní)
Korea (Jižní)
