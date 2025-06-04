LYD - Libyjský dinár
Libyjský dinár je měnou země Libye. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Libyjský dinár je LYD vůči USD. Kód měny pro Dinary je LYD, a symbol měny je LD. Níže najdete kurzy Libyjský dinár a měnový převodník.
Statistiky Libyjský dinár
|Název
|Libyjský dinár
|Symbol
|LD
|Menší jednotka
|1/1000 = Dirham
|Symbol menší jednotky
|Dirham
|Nejlepší převod LYD
|LYD vůči USD
|Nejlepší graf LYD
|LYD vůči USD graf
Profil Libyjský dinár
|Bankovky
|Často používané: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Centrální banka
|Centrální banka Libye
|Uživatelé
Libye
Libye
Proč vás zajímá LYD?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím LYDZískat LYD kurzy do telefonuZískat LYD měnové datové API pro firmu