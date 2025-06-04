  1. Domů
LYD - Libyjský dinár

Libyjský dinár je měnou země Libye. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Libyjský dinár je LYD vůči USD. Kód měny pro Dinary je LYD, a symbol měny je LD. Níže najdete kurzy Libyjský dinár a měnový převodník.

Statistiky Libyjský dinár

NázevLibyjský dinár
SymbolLD
Menší jednotka1/1000 = Dirham
Symbol menší jednotkyDirham
Nejlepší převod LYDLYD vůči USD
Nejlepší graf LYDLYD vůči USD graf

Profil Libyjský dinár

BankovkyČasto používané: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Centrální bankaCentrální banka Libye
Uživatelé
Libye

