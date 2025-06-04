  1. Domů
BIF - Burundský frank

Burundský frank je měnou země Burundi. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Burundský frank je BIF vůči USD. Kód měny pro Franky je BIF, a symbol měny je FBu. Níže najdete kurzy Burundský frank a měnový převodník.

Statistiky Burundský frank

NázevBurundský frank
SymbolFrank
Menší jednotka1/100 = Centime
Symbol menší jednotkyCentime
Nejlepší převod BIFBIF vůči USD
Nejlepší graf BIFBIF vůči USD graf

Profil Burundský frank

MinceČasto používané: Frank1, Frank5
BankovkyČasto používané: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
Centrální bankaBanka Republiky Burundi
Uživatelé
Burundi

Proč vás zajímá BIF?

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17760
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.444
GBP / USD1.34999
USD / CHF0.789064
USD / CAD1.36563
EUR / JPY184.229
AUD / USD0.671458

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%