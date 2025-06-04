BIF - Burundský frank
Burundský frank je měnou země Burundi. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Burundský frank je BIF vůči USD. Kód měny pro Franky je BIF, a symbol měny je FBu. Níže najdete kurzy Burundský frank a měnový převodník.
Statistiky Burundský frank
|Název
|Burundský frank
|Symbol
|Frank
|Menší jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menší jednotky
|Centime
|Nejlepší převod BIF
|BIF vůči USD
|Nejlepší graf BIF
|BIF vůči USD graf
Profil Burundský frank
|Mince
|Často používané: Frank1, Frank5
|Bankovky
|Často používané: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Centrální banka
|Banka Republiky Burundi
|Uživatelé
Burundi
Burundi
Proč vás zajímá BIF?
