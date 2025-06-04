  1. Domů
MNT - Mongolský tugrik

Mongolský tugrik je měnou země Mongolsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mongolský tugrik je MNT vůči USD. Kód měny pro Tugriky je MNT, a symbol měny je ₮. Níže najdete kurzy Mongolský tugrik a měnový převodník.

MNTMongolský tugrik

Statistiky Mongolský tugrik

NázevMongolský tugrik
Symbol
Menší jednotka1/100 = Möngö
Symbol menší jednotkyMöngö
Nejlepší převod MNTMNT vůči USD
Nejlepší graf MNTMNT vůči USD graf

Profil Mongolský tugrik

PřezdívkyTögrög
MinceČasto používané: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
BankovkyČasto používané: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Centrální bankaBanka Mongolska
Uživatelé
Mongolsko

Proč vás zajímá MNT?

Chci...

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14670
USD / JPY156.588
GBP / USD1.34950
USD / CHF0.789948
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670860

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%