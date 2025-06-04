MNT - Mongolský tugrik
Mongolský tugrik je měnou země Mongolsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mongolský tugrik je MNT vůči USD. Kód měny pro Tugriky je MNT, a symbol měny je ₮. Níže najdete kurzy Mongolský tugrik a měnový převodník.
Statistiky Mongolský tugrik
|Název
|Mongolský tugrik
|Symbol
|₮
|Menší jednotka
|1/100 = Möngö
|Symbol menší jednotky
|Möngö
|Nejlepší převod MNT
|MNT vůči USD
|Nejlepší graf MNT
|MNT vůči USD graf
Profil Mongolský tugrik
|Přezdívky
|Tögrög
|Mince
|Často používané: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Bankovky
|Často používané: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Centrální banka
|Banka Mongolska
|Uživatelé
Mongolsko
Mongolsko
Proč vás zajímá MNT?
